Появилась новая информация о расследовании падения самолёта AZAL под Актау

Информация о расследовании падения самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines около Актау, произошедшего в декабре прошлого года, не должна разглашаться, заявили в Главной транспортной прокуратуре Казахстана. Сейчас предпринимаются необходимые действия для полного и всестороннего расследования трагедии.

«Вместе с тем разъясняем, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса республики Казахстан данные досудебного расследования не подлежат разглашению», — цитирует ведомство РИА «Новости».