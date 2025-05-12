Появилась новая информация о расследовании падения самолёта AZAL под Актау
Прокуратура Казахстана: Данные о расследовании падения AZAL нельзя разглашать
Упавший под Актау самолёт AZAL. Фото © Пресс-служба Акимата Мангистауской области Казахстана
Информация о расследовании падения самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines около Актау, произошедшего в декабре прошлого года, не должна разглашаться, заявили в Главной транспортной прокуратуре Казахстана. Сейчас предпринимаются необходимые действия для полного и всестороннего расследования трагедии.
«Вместе с тем разъясняем, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса республики Казахстан данные досудебного расследования не подлежат разглашению», — цитирует ведомство РИА «Новости».
Вместе с этим известно, что расследование проводится по статье о нарушении норм безопасности полётов.
Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря недалеко от аэропорта Актау (Казахстан). Самолёт следовал из Баку в Грозный. В результате падения погибли 38 человек, среди которых — семь россиян. 29 пассажиров остались в живых. Казахстан уже публиковал предварительный отчёт о крушении борта.