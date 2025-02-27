Кадыров наградит выживших членов экипажа самолёта, разбившегося в Актау

Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, два из пяти спасшихся членов экипажа самолета AZAL, который потерпел крушение во время рейса Баку — Грозный, получат награды «За заслуги перед Чеченской Республикой». Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

«Я принял решение наградить выживших членов экипажа пассажирского самолёта Embraer E190 азербайджанских авиалиний, потерпевшего крушение в ходе рейса Баку — Грозный», — заявил Кадыров, отметив, что в память о жертвах авиакатастрофы в Грозном будет установлена мемориальная плита.