Кадыров наградит выживших членов экипажа самолёта, разбившегося в Актау
Кадыров: Выживший экипаж самолёта AZAL получит награды «За заслуги перед Чечнёй»
Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, два из пяти спасшихся членов экипажа самолета AZAL, который потерпел крушение во время рейса Баку — Грозный, получат награды «За заслуги перед Чеченской Республикой». Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
«Я принял решение наградить выживших членов экипажа пассажирского самолёта Embraer E190 азербайджанских авиалиний, потерпевшего крушение в ходе рейса Баку — Грозный», — заявил Кадыров, отметив, что в память о жертвах авиакатастрофы в Грозном будет установлена мемориальная плита.
По словам Кадырова, команда рейса проявила мужество, а их профессиональная подготовка к неожиданным ситуациям оказалась решающей для спасения людей. Глава Чечни подчеркнул, что их самоотверженные действия вызывают восхищение, и выразил благодарность за преданность своей работе, отметив, что такой поступок является образцом истинной человечности.
Напомним, 25 декабря недалеко от аэропорта Актау (Казахстан) разбился пассажирский самолёт «Азербайджанских Авиалиний», летевший из Баку в Грозный. Погибли 38 человек, среди которых — семь россиян. 29 пассажиров остались в живых. Казахстан уже опубликовал предварительный отчёт о крушении борта. В Кремле пообещали внимательно изучить документ.
Пресс-служба Кадырова