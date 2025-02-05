В Кремле прокомментировали предварительный отчёт о крушении самолёта у Актау

Кремль не даёт комментариев по предварительному отчёту Минтранса Казахстана о расследовании крушения самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это предварительный отчёт. Конечно, наши соответствующие ведомства с большим вниманием, с должным вниманием будут его изучать. Из Администрации президента эту тему комментировать невозможно, не считаем это возможным», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.