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Регион
5 февраля, 09:56

В Кремле прокомментировали предварительный отчёт о крушении самолёта у Актау

Песков: В РФ внимательно изучат предварительный отчёт о крушении борта AZAL

Кремль не даёт комментариев по предварительному отчёту Минтранса Казахстана о расследовании крушения самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это предварительный отчёт. Конечно, наши соответствующие ведомства с большим вниманием, с должным вниманием будут его изучать. Из Администрации президента эту тему комментировать невозможно, не считаем это возможным», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Казахстан опубликовал предварительный отчёт о крушении борта AZAL в Актау
Казахстан опубликовал предварительный отчёт о крушении борта AZAL в Актау

Напомним, утром 25 декабря недалеко от аэропорта Актау (Казахстан) произошла катастрофа пассажирского самолёта «Азербайджанских Авиалиний», летевшего из Баку в Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек, среди которых были семь граждан РФ . 29 пассажиров остались в живых.

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Telegram / Маңғыстау облысының әкімдігі/Акимат

Мария Любицкая
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