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Регион
7 февраля, 10:33

В Кремле ответили на вопрос о выступлении Путина по крушению борта AZAL у Актау

Песков: Путин не будет выступать с заявлением о крушении самолёта AZAL у Актау

Президент России Владимир Путин не собирается выступать с заявлением касаемо крушения самолёта азербайджанской авиакомпании AZAL в Казахстане. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Нет, не планируется [выступление по теме катастрофы самолёта]», — указал официальный представитель Кремля.

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Напомним, что утром 25 декабря недалеко от аэропорта Актау (Казахстан) произошла катастрофа пассажирского самолёта «Азербайджанских Авиалиний», летевшего из Баку в Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек, среди которых были семь россиян. 29 пассажиров остались в живых. На днях Казахстан опубликовал предварительный отчёт о крушении борта. В Кремле пообещали внимательно изучить документ.

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ТАСС / EPA / AZAMAT SARSENBAYEV

Александр Юнашев
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