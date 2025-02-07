В Кремле ответили на вопрос о выступлении Путина по крушению борта AZAL у Актау
Песков: Путин не будет выступать с заявлением о крушении самолёта AZAL у Актау
Президент России Владимир Путин не собирается выступать с заявлением касаемо крушения самолёта азербайджанской авиакомпании AZAL в Казахстане. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
«Нет, не планируется [выступление по теме катастрофы самолёта]», — указал официальный представитель Кремля.
Напомним, что утром 25 декабря недалеко от аэропорта Актау (Казахстан) произошла катастрофа пассажирского самолёта «Азербайджанских Авиалиний», летевшего из Баку в Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек, среди которых были семь россиян. 29 пассажиров остались в живых. На днях Казахстан опубликовал предварительный отчёт о крушении борта. В Кремле пообещали внимательно изучить документ.
ТАСС / EPA / AZAMAT SARSENBAYEV