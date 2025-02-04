В Минтрансе Казахстана рассказали о ходе расследования крушения самолёта в Актау

Расследование крушения самолёта компании Azerbaijan Airlines (AZAL), которое произошла вблизи Актау в Казахстане, находится на завершающем этапе. В выяснении всех деталей случившегося участвуют, в том числе специалисты из России, Бразилии и Азербайджана. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

«Вы хорошо знаете, мы об этом и говорили до этого, что привлечены международные специалисты от Азербайджанской Республики, от Российской Федерации, Бразилии как страны-производителя (самолёта, потерпевшего крушение. — прим. Life.ru), а также от ИКАО. Все эти специалисты вместе работают, (расследование. — прим. Life.ru) находится на завершающем этапе», — приводит слова Карабаева РИА «Новости».