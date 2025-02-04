В Минтрансе Казахстана рассказали о ходе расследования крушения самолёта в Актау
Карабаев: Расследование авиакатастрофы в Актау находится на завершающем этапе
Расследование крушения самолёта компании Azerbaijan Airlines (AZAL), которое произошла вблизи Актау в Казахстане, находится на завершающем этапе. В выяснении всех деталей случившегося участвуют, в том числе специалисты из России, Бразилии и Азербайджана. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
«Вы хорошо знаете, мы об этом и говорили до этого, что привлечены международные специалисты от Азербайджанской Республики, от Российской Федерации, Бразилии как страны-производителя (самолёта, потерпевшего крушение. — прим. Life.ru), а также от ИКАО. Все эти специалисты вместе работают, (расследование. — прим. Life.ru) находится на завершающем этапе», — приводит слова Карабаева РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что в ближайшие дни на сайте министерства ожидается публикация официального предварительного отчёта.
Напомним, что борт Embraer E-190, принадлежавший авиакомпании Azerbaijan Airlines, рухнул 25 декабря рядом с аэропортом Актау в Казахстане. Он совершал перелёт из Баку в Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек, среди которых были семь граждан России. 29 пассажиров остались в живых. Чёрные ящики, найденные на месте крушения, отправили для расшифровки в Бразилию.
Пресс-служба Акимата Мангистауской области Казахстана