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Регион
4 февраля, 09:28

В Минтрансе Казахстана рассказали о ходе расследования крушения самолёта в Актау

Карабаев: Расследование авиакатастрофы в Актау находится на завершающем этапе

Расследование крушения самолёта компании Azerbaijan Airlines (AZAL), которое произошла вблизи Актау в Казахстане, находится на завершающем этапе. В выяснении всех деталей случившегося участвуют, в том числе специалисты из России, Бразилии и Азербайджана. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

«Вы хорошо знаете, мы об этом и говорили до этого, что привлечены международные специалисты от Азербайджанской Республики, от Российской Федерации, Бразилии как страны-производителя (самолёта, потерпевшего крушение. — прим. Life.ru), а также от ИКАО. Все эти специалисты вместе работают, (расследование. — прим. Life.ru) находится на завершающем этапе», — приводит слова Карабаева РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что в ближайшие дни на сайте министерства ожидается публикация официального предварительного отчёта.

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Напомним, что борт Embraer E-190, принадлежавший авиакомпании Azerbaijan Airlines, рухнул 25 декабря рядом с аэропортом Актау в Казахстане. Он совершал перелёт из Баку в Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек, среди которых были семь граждан России. 29 пассажиров остались в живых. Чёрные ящики, найденные на месте крушения, отправили для расшифровки в Бразилию.

Обложка ©

Пресс-служба Акимата Мангистауской области Казахстана

Ольга Сливченко
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