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15 января, 19:04

В СК изучают переговоры диспетчеров с экипажем рухнувшего в Казахстане самолёта

СК: Следователи изучают расшифровки с чёрных ящиков упавшего самолёта AZAL

Эксперты Следственного комитета России совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета занимаются анализом информации, полученной с бортовых самописцев самолёта авиакомпании AZAL, который потерпел крушение недалеко от Актау. Как сообщили в пресс-службе ведомства, также проводится исследование переговоров диспетчеров из Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром самолёта, а также назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза.

«Следствием налажено взаимодействие с компетентными органами Азербайджанской Республики и Республики Казахстан. Во взаимодействии со специалистами Межгосударственного авиационного комитета изучаются полученные в Бразильском центре расследования и предотвращения авиационных происшествий (SENIPA) данные с самописцев воздушного судна», — добавили в ведомстве.

Чёрные ящики рухнувшего под Актау самолёта вернули в Казахстан из Бразилии
Чёрные ящики рухнувшего под Актау самолёта вернули в Казахстан из Бразилии

Ранее Life.ru писал, что участие в расшифровке самописцев принимали, в том числе и российские специалисты. Чёрные ящики отправляли для изучения в Бразилию, сегодня их вернули в Казахстан.

Напомним, 25 декабря прошлого года в аэропорту казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолёт Embraer 190. Воздушное судно направлялось из Баку в Грозный. Погибли 38 человек, среди них семеро россиян. Президент России Владимир Путин обсудил происшествие с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава Кремля выразил соболезнования семьям погибших и извинился за инцидент, произошедший в воздушном пространстве России. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев считает, что крушение самолёта не было преднамеренным, отметив, что фюзеляж лайнера был покрыт пробоинами, что исключает версию о столкновении с птицами.

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Telegram / Маңғыстау облысының әкімдігі/Акимат

Александра Мышляева
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