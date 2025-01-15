В СК изучают переговоры диспетчеров с экипажем рухнувшего в Казахстане самолёта

Эксперты Следственного комитета России совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета занимаются анализом информации, полученной с бортовых самописцев самолёта авиакомпании AZAL, который потерпел крушение недалеко от Актау. Как сообщили в пресс-службе ведомства, также проводится исследование переговоров диспетчеров из Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром самолёта, а также назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза.