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15 января, 10:12

Чёрные ящики рухнувшего под Актау самолёта вернули в Казахстан из Бразилии

Чёрные ящики самолёта AZAL, который разбился в Актау во время рейса из Баку в Грозный, вернули в Казахстан из Бразилии. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре республики. Там отметили, что в день крушения была образована государственная комиссия для расследования трагедии.

«В соответствии Чикагской комиссии о международной гражданской авиации» от 7.12.1944 года и иными международными стандартами, бортовые самописцы получены от бразильской стороны и переданы комиссии для дачи заключения», — сообщили в Генеральной прокуратуре РИА «Новости».

Согласно информации ведомства, в настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативные действия. В рамках международного правового сотрудничества были направлены следственные запросы в Азербайджан и Россию.

Лавров заявил, что записи с чёрных ящиков судна AZAL не подтверждают выводы СМИ
Лавров заявил, что записи с чёрных ящиков судна AZAL не подтверждают выводы СМИ

Напомним, 25 декабря прошлого года в аэропорту казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолёт Embraer 190. Воздушное судно направлялось из Баку в Грозный. Погибли 38 человек, среди них семеро россиян. Чёрные ящики с борта ранее были отправлены в Бразилию на расшифровку.

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Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / azamat_sarsenbayev

Александра Мышляева
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