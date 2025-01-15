Чёрные ящики рухнувшего под Актау самолёта вернули в Казахстан из Бразилии
Чёрные ящики самолёта AZAL, который разбился в Актау во время рейса из Баку в Грозный, вернули в Казахстан из Бразилии. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре республики. Там отметили, что в день крушения была образована государственная комиссия для расследования трагедии.
«В соответствии Чикагской комиссии о международной гражданской авиации» от 7.12.1944 года и иными международными стандартами, бортовые самописцы получены от бразильской стороны и переданы комиссии для дачи заключения», — сообщили в Генеральной прокуратуре РИА «Новости».
Согласно информации ведомства, в настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативные действия. В рамках международного правового сотрудничества были направлены следственные запросы в Азербайджан и Россию.
Напомним, 25 декабря прошлого года в аэропорту казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолёт Embraer 190. Воздушное судно направлялось из Баку в Грозный. Погибли 38 человек, среди них семеро россиян. Чёрные ящики с борта ранее были отправлены в Бразилию на расшифровку.
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