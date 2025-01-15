Чёрные ящики рухнувшего под Актау самолёта вернули в Казахстан из Бразилии

Чёрные ящики самолёта AZAL, который разбился в Актау во время рейса из Баку в Грозный, вернули в Казахстан из Бразилии. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре республики. Там отметили, что в день крушения была образована государственная комиссия для расследования трагедии.