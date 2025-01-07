СМИ: Расшифровка чёрных ящиков рухнувшего у Актау самолёта AZAL завершена
Процесс расшифровки чёрных ящиков самолёта авиакомпании AZAL, который разбился 25 декабря прошлого года у казахстанского города Актау, подошёл к концу. Об этом со ссылкой на источники сообщил бразильский портал G1.
«[Завершены] извлечение, сбор и проверка данных из двух самописцев», — написали в издании.
Изучением информации занимались Сотрудники центра расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии. По данным газеты O Globo, эксперты уже направили все данные властям Казахстана.
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