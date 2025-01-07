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6 января, 21:45

СМИ: Расшифровка чёрных ящиков рухнувшего у Актау самолёта AZAL завершена

Процесс расшифровки чёрных ящиков самолёта авиакомпании AZAL, который разбился 25 декабря прошлого года у казахстанского города Актау, подошёл к концу. Об этом со ссылкой на источники сообщил бразильский портал G1.

«[Завершены] извлечение, сбор и проверка данных из двух самописцев», — написали в издании.

Изучением информации занимались Сотрудники центра расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии. По данным газеты O Globo, эксперты уже направили все данные властям Казахстана.

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Напомним, что участие в расшифровке самописцев принимали в том числе и российские специалисты. Первые результаты расследования авиакатастрофы должны появиться уже в январе 2025 года.

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Telegram / Акимат Мангистауской области

Владимир Озеров
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