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Регион
14 января, 11:21
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Лавров заявил, что записи с чёрных ящиков судна AZAL не подтверждают выводы СМИ

Предварительные выводы СМИ по поводу авиакатастрофы с бортом Azerbaijan Airlines (AZAL) не подтвердились в ходе расшифровки чёрных ящиков, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Для установления обстоятельств произошедшего необходимо дождаться конца расследования.

«В расследовании состоялась специальная встреча в Бразилии, мы открыли чёрные ящики, их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования. Сейчас не нужно нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые, по большому счёту, не подтверждаются информацией из чёрных ящиков», — отметил глава дипведомства

Напомним, что 25 декабря прошлого года самолёт Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение рядом с аэропортом Актау в Казахстане. Воздушное судно направлялось из Баку в Грозный. Жертвами авиакатастрофы стали 38 человек, среди них семеро россиян. Чёрные ящики с борта отправили в Бразилию на расшифровку.

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Life.ru

Полина Никифорова
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