Лавров заявил, что записи с чёрных ящиков судна AZAL не подтверждают выводы СМИ

Предварительные выводы СМИ по поводу авиакатастрофы с бортом Azerbaijan Airlines (AZAL) не подтвердились в ходе расшифровки чёрных ящиков, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Для установления обстоятельств произошедшего необходимо дождаться конца расследования.

«В расследовании состоялась специальная встреча в Бразилии, мы открыли чёрные ящики, их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования. Сейчас не нужно нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые, по большому счёту, не подтверждаются информацией из чёрных ящиков», — отметил глава дипведомства