В МИД назвали грубой фальшивкой «письмо» Лаврова главе МИД Азербайджана
В МИД России опровергли информацию о письме, якобы написанном министром иностранных дел Сергеем Лавровым его азербайджанскому коллеге Джейхуна Байрамову. Согласно распространенной в Интернете информации на английском языке, в письме утверждалось, что российская сторона якобы не может гарантировать безопасное использование своего воздушного пространства. В МИДе назвали это сообщение циничной и грубой фальшивкой.
«Данный вброс — пример примитивного фейка, рассчитанного на эмоциональную реакцию. Авторы подделки даже не удосужились придать ей официальные атрибуты, отправив с обычного почтового домена и рядового адреса электронной почты», — говорится в сообщении министерства.
За распространением «злонамеренной дезинформации», как подчеркнули в МИД, стоит политический заказ, цель которого — спекулировать на теме крушения азербайджанского самолёта, который разбился 25 декабря недалеко от казахстанского Актау.
Напомним, что 25 декабря 2024 года самолёт Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение рядом с аэропортом Актау в Казахстане. Воздушное судно направлялось из Баку в Грозный. Жертвами авиакатастрофы стали 38 человек, среди них семеро россиян. На данный момент в Астане ждут чёрные ящики с борта AZAL. Ранее их отправили в Бразилию на расшифровку.
VK / МИД России