В МИД назвали грубой фальшивкой «письмо» Лаврова главе МИД Азербайджана

В МИД России опровергли информацию о письме, якобы написанном министром иностранных дел Сергеем Лавровым его азербайджанскому коллеге Джейхуна Байрамову. Согласно распространенной в Интернете информации на английском языке, в письме утверждалось, что российская сторона якобы не может гарантировать безопасное использование своего воздушного пространства. В МИДе назвали это сообщение циничной и грубой фальшивкой.

«Данный вброс — пример примитивного фейка, рассчитанного на эмоциональную реакцию. Авторы подделки даже не удосужились придать ей официальные атрибуты, отправив с обычного почтового домена и рядового адреса электронной почты», — говорится в сообщении министерства.