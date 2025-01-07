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Регион
7 января, 11:47

Расшифрованные чёрные ящики с борта AZAL доставят в Астану

В Астану прилетит комиссия с расшифрованными данными чёрных ящиков самолёта AZAL

В Астане ждут комиссию по расследованию ЧП с бортом AZAL с расшифрованными материалами бортовых самописцев. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта республики в телеграм-канале.

«В ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев (чёрных ящиков)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что как только эксперты прибудут на место, они приступят к изучению расшифрованных данных.

СМИ: Расшифровка чёрных ящиков рухнувшего у Актау самолёта AZAL завершена
СМИ: Расшифровка чёрных ящиков рухнувшего у Актау самолёта AZAL завершена

Напомним, самолёт Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines рухнул 25 декабря рядом с аэропортом Актау в Казахстане. Он направлялся из Баку в Грозный. Жертвами происшествия стали 38 человек, среди которых были семеро россиян. 29 пассажиров выжили. 28 декабря президент РФ Владимир Путин обсудил происшествие с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших. Первые результаты расследования авиакатастрофы озвучат в течение месяца.

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Николай Рюмин
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