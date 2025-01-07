Расшифрованные чёрные ящики с борта AZAL доставят в Астану

В Астане ждут комиссию по расследованию ЧП с бортом AZAL с расшифрованными материалами бортовых самописцев. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта республики в телеграм-канале.

«В ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев (чёрных ящиков)», — говорится в сообщении.