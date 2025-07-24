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24 июля, 07:12

ТАСС: Предварительно, все находившиеся на борту Ан-24 в Амурской области погибли

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

По предварительным данным, все пассажиры и экипаж разбившегося в Приамурье самолёта Ан-24, погибли. Об этом сообщили в оперативных службах ТАСС.

Напомним, рейс из Хабаровска в Тынду вылетел по расписанию в 7:36 утра по местному времени. После технической посадки в Благовещенске в 8:22 самолёт должен был продолжить путь через час, но задержался на два часа, отправившись в воздух только в 11:20. Связь с ним пропала. На борту было 43 пассажира. К настоящему моменту найдено место крушения судна, о судьбе пассажиров ничего неизвестно.

Спасатели не смогли приземлиться у места крушения Ан-24, они добираются пешком
Спасатели не смогли приземлиться у места крушения Ан-24, они добираются пешком
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Оксана Попова
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