Разбившийся в Приамурье Ан-24 эксплуатировался почти 50 лет и неоднократно попадал в авиаинциденты

Разбившемуся под Тындой самолёту Ан-24 было почти 50 лет. Воздушное судно было выпущено на Киевском авиационном заводе в 1976 году. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сообщается, самолёт летал в различных российских авиакомпаниях, в том числе в «Ижавиа» и «Нижегородских авиалиниях», а также временно эксплуатировался перевозчиком из Камбоджи. В авиакомпанию «Ангара» борт с регистрационным номером RA-47315 поступил в 2021 году. За десятилетия эксплуатации борт неоднократно попадал в инциденты — только за последние семь лет зафиксировано как минимум четыре происшествия.

Так, согласно информации Росавиации, в 2018 году самолёт выкатился за пределы рулежной дорожки в Иркутской области, задел мачту освещения и повредил левое крыло. На борту находились 24 человека, однако обошлось без пострадавших. Затем произошло ещё три опасных инцидента с этим же бортом. 3 апреля 2022 года при полёте по маршруту Иркутск — Бодайбо у судна сработала система предупреждения опасного сближения с самолётом S7. 19 мая того же года рейс Чита — Чара был прерван и возвращён в аэропорт вылета из-за отказа генератора. А 6 марта 2025 года экипаж, вылетевший в Киренск, запросил возврат на стоянку после отказа радиостанции.