Трёхдневный траур объявлен в Амурской области после смертельного крушения самолёта Ан-24. Как сообщил губернатор региона, спасатели дошли до места падения воздушного судна.

«Объявляю в регионе трехдневный траур. 25, 26 и 27 июля во всех территориях Амурской области будут приспущены флаги. Эта ужасная трагедия унесла жизни 48 человек»‎, — написал чиновник в телеграм-канале.