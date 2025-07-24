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Регион
24 июля, 12:33

Трёхдневный траур объявлен в Амурской области после смертельного крушения самолёта

Трёхдневный траур объявлен в Амурской области после крушения самолёта Ан-24

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ИИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ИИ

Трёхдневный траур объявлен в Амурской области после смертельного крушения самолёта Ан-24. Как сообщил губернатор региона, спасатели дошли до места падения воздушного судна.

«Объявляю в регионе трехдневный траур. 25, 26 и 27 июля во всех территориях Амурской области будут приспущены флаги. Эта ужасная трагедия унесла жизни 48 человек»‎, — написал чиновник в телеграм-канале.

У командира рухнувшего в Приамурье Ан-24 за спиной были 40 лет полётов
У командира рухнувшего в Приамурье Ан-24 за спиной были 40 лет полётов

Напомним, что сегодня в 15 километрах от Тынды потерпел крушение пассажирский самолёт Ан-24, выполнявший регулярный рейс. По предварительным данным, на борту находилось более 40 человек, никто не выжил. Одной из возможных причин трагедии называют ошибку пилотов, вызванную сложными условиями приземления — предположительно, лайнер задел склон горы.

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Оксана Попова
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