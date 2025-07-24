Трёхдневный траур объявлен в Амурской области после смертельного крушения самолёта
Трёхдневный траур объявлен в Амурской области после крушения самолёта Ан-24
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ИИ
Трёхдневный траур объявлен в Амурской области после смертельного крушения самолёта Ан-24. Как сообщил губернатор региона, спасатели дошли до места падения воздушного судна.
«Объявляю в регионе трехдневный траур. 25, 26 и 27 июля во всех территориях Амурской области будут приспущены флаги. Эта ужасная трагедия унесла жизни 48 человек», — написал чиновник в телеграм-канале.
Напомним, что сегодня в 15 километрах от Тынды потерпел крушение пассажирский самолёт Ан-24, выполнявший регулярный рейс. По предварительным данным, на борту находилось более 40 человек, никто не выжил. Одной из возможных причин трагедии называют ошибку пилотов, вызванную сложными условиями приземления — предположительно, лайнер задел склон горы.