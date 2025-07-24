У командира рухнувшего в Приамурье Ан-24 за спиной были 40 лет полётов
Kp.ru: Командир рухнувшего в Приамурье самолёта имел 40-летний опыт полётов
Вячеслав Логвинов. Обложка © VK / Вячеслав Логвинов
Самолётом Ан-24, который разбился в Приамурье, управлял опытный 61-летний пилот Вячеслав Логвинов — выпускник Военного института Сил воздушной обороны. Его сын Артём узнал о случившемся из новостей. Он рассказал, что они с отцом жили в разных городах, узнал kp.ru.
«Я в шоке, мама тоже в шоке. Мы узнали из новостей. Последний раз с ним общались две недели назад. Всё было нормально. Мы с ним редко говорили в целом. Потому что он развёлся с мамой и жил в другом городе. О его работе я тоже не спрашивал. Сейчас даже не знаю, поедем ли мы на место крушения», — пояснил сын пилота.
Пассажиры «Ангары» ранее жаловались на состояние самолётов этого типа. Пассажирка по имени Татьяна рассказала изданию, что во время её полёта на Ан-24 в салоне отвалился кусок потолка и членам экипажа пришлось крепить его прямо во время полёта.
Специалисты предстоит установить точные причины катастрофы. Рассматривается версия технической неисправности воздушного судна. На месте ЧП работают экстренные службы и следователи.
Напомним, что место крушения Ан-24 в Амурской области обнаружили в 15 километрах от города Тында. На борту в момент падения было 48 человек, из них: пятеро детей, четверо членов экипажа и два работника авиакомпании. Предварительно, никто не выжил. По предварительной версии, причиной трагедии стала ошибка экипажа: пилоты могли зацепить сопку при заходе на посадку в сложных погодных условиях. Однако следствие продолжит рассматривать и другие версии происшествия. Также появился список всех пассажиров воздушного судна.