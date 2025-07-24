У командира рухнувшего в Приамурье Ан-24 за спиной были 40 лет полётов

Самолётом Ан-24, который разбился в Приамурье, управлял опытный 61-летний пилот Вячеслав Логвинов — выпускник Военного института Сил воздушной обороны. Его сын Артём узнал о случившемся из новостей. Он рассказал, что они с отцом жили в разных городах, узнал kp.ru.

«Я в шоке, мама тоже в шоке. Мы узнали из новостей. Последний раз с ним общались две недели назад. Всё было нормально. Мы с ним редко говорили в целом. Потому что он развёлся с мамой и жил в другом городе. О его работе я тоже не спрашивал. Сейчас даже не знаю, поедем ли мы на место крушения», — пояснил сын пилота.