Надежда есть всегда: Эксперт оценил шансы на спасение при крушении Ан-24

Шансы выжить всегда есть. Люди падают с высоты и выживают. Поэтому аварийно-спасательные службы сработать здесь могут хорошо. При уходе на второй круг Ан-24 разбился. Погода плохая была. Дальний Восток, горы, такая местность. Если погода плохая, ушёл на второй круг. Значит, там или туман был, или что-то такое, пока неизвестно.