Надежда есть всегда: Эксперт оценил шансы на спасение при крушении Ан-24
Литвинов: Самолёт Ан-24 потерпел крушение из-за сложных погодных условий
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Авиаэксперт Андрей Литвинов в беседе с Life.ru предположил возможную причину крушения Ан-24 в Приамурье и оценил шансы на спасение. По мнению специалиста, самолёт мог рухнуть при уходе на второй круг из-за сложных погодных условий.
Шансы выжить всегда есть. Люди падают с высоты и выживают. Поэтому аварийно-спасательные службы сработать здесь могут хорошо. При уходе на второй круг Ан-24 разбился. Погода плохая была. Дальний Восток, горы, такая местность. Если погода плохая, ушёл на второй круг. Значит, там или туман был, или что-то такое, пока неизвестно.
Собеседник Life.ru подчеркнул, что окончательные выводы сможет сделать специальная комиссия по расследованию после изучения всех обстоятельств происшествия и данных с чёрных ящиков. Особую сложность, по его мнению, представляет горный рельеф местности, где произошло крушение.
Напомним, что самолёт авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, потерпел крушение. В момент крушения на борту находилось 49 человек. По предварительным данным, выживших нет. Основной версией катастрофы считается ошибка пилотирования, а именно возможное столкновение с сопкой при заходе на посадку в условиях неблагоприятной погоды. Тем не менее следствие рассматривает и другие возможные причины. Life.ru опубликовал видеозапись с места авиакатастрофы.