Опубликовано первое видео с места крушения Ан-24 в Амурской области
Появились первые кадры с места крушения Ан-24 в Амурской области. Обложка © Telegram / ТЫНДА NEWS
Появились первое видео с места крушения самолёта Ан-24 в Амурской области. На кадрах видно, что борт рухнул в лесу, на одной из сопок. От самолёта остались одни обломки, он до сих пор горит.
Первые кадры с места крушения Ан-24 в Амурской области. Видео © ТЫНДА NEWS
Напомним, что место крушения Ан-24 в Амурской области обнаружили в 15 километрах от города Тында. На борту в момент падения было 48 человек, из них: пятеро детей, четверо членов экипажа и два работника авиакомпании. Предварительно, никто не выжил. По предварительной версии, причиной трагедии стала ошибка экипажа: пилоты могли зацепить сопку при заходе на посадку в сложных погодных условиях. Однако следствие продолжит рассматривать и другие версии происшествия.