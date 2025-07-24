Опубликовано видео последнего полёта упавшего в Приамурье Ан-24

Опубликовано одно из последних видео разбившегося в Амурской области пассажирского самолёта Ан-24 — на кадрах борт совершает второй круг перед попыткой захода на посадку. Самолёт летел очень низко, что и засняли очевидцы. Видео публикует SHOT.

Напомним, рейс из Хабаровска в Тынду вылетел по расписанию в 7:36 утра по местному времени. После технической посадки в Благовещенске в 8:22 самолёт должен был продолжить путь через час, но задержался на два часа, отправившись в воздух только в 11:20. Связь с ним пропала, а затем обломки борта нашли в 15 км от Танды, на склоне горы в районе поселка Кувыкта. На борту в момент падения было 48 человек, из них: пятеро детей, четверо членов экипажа и два работника авиакомпании. Предварительно, никто не выжил.