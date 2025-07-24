Годовалая девочка и онколог Майзель погибли при крушении Ан-24 в Приамурье
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Трагедия с Ан-24 в Амурской области оборвала жизнь годовалой девочки и известного на Дальнем Востоке торакального хирурга Леонида Майзеля. Врач с 48-летним стажем, был не только хирургом, но и онкологом, работавшим в Хабаровской краевой клинической больнице №1. Его последнее дежурство состоялось 20 июля, пишет SHOT.
Что касается девочки, то она летела вместе с 25-летней мамой из Иркутской области.
Напомним, рейс из Хабаровска в Тынду вылетел по расписанию в 7:36 утра по местному времени. После технической посадки в Благовещенске в 8:22 самолёт должен был продолжить путь через час, но задержался на два часа, отправившись в воздух только в 11:20. Связь с ним пропала. На борту было 43 пассажира. К настоящему моменту найдено место крушения судна. Предварительно, все пассажиры, находившиеся на борту, погибли.