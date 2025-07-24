Годовалая девочка и онколог Майзель погибли при крушении Ан-24 в Приамурье

Трагедия с Ан-24 в Амурской области оборвала жизнь годовалой девочки и известного на Дальнем Востоке торакального хирурга Леонида Майзеля. Врач с 48-летним стажем, был не только хирургом, но и онкологом, работавшим в Хабаровской краевой клинической больнице №1. Его последнее дежурство состоялось 20 июля, пишет SHOT.