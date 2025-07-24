Что известно о крушении пассажирского самолёта Ан-24 в Приамурье: главное

24 июля 2025 года в Амурской области произошло крушение пассажирского самолёта Ан-24, принадлежавшего иркутской авиакомпании «Ангара». Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында и пропало с радаров в нескольких километрах от аэропорта Тынды, уйдя на второй круг при попытке посадки. Что известно о катастрофе к данному часу — в материале Life.ru.

По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа, всего — 49 человек. Некоторые источники указывают на 46 человек, но официально это число не подтверждено.

Самолёт Ан-24 перестал выходить на связь и пропал с радаров вблизи аэропорта Тынды. По предварительным данным, крушение произошло в сложных погодных условиях, что также задержало вылет рейса. Борт ушёл на второй круг при посадке, после чего связь с ним была потеряна. Обломки самолёта были обнаружены вертолётом Ми-8 Росавиации в 15–16 км от Тынды на склоне горы. Фюзеляж был охвачен огнём, а самолёт полностью разрушен.

Для поисков были задействованы все необходимые силы и средства, включая наземные и воздушные поисково-спасательные команды, координируемые Росавиацией и МЧС России. Поиск осложнялся сложной местностью, поэтому основные работы велись с воздуха. Спасатели направились к месту крушения после обнаружения обломков.