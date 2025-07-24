Появился список пассажиров разбившегося в Амурской области Ан-24
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Газете «Известия» стал доступен перечень пассажиров, находившихся на борту самолёта Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области. В этом списке значатся 42 человека:
- Д. Лапшов,
- В. Ионова,
- В. Семашко,
- Н. Семашко,
- Д. Плескач,
- Э. Барышникова,
- А. Иванченко,
- Е. Великанова,
- М. Ныров,
- В. Гирин,
- Е. Абдулаева,
- Ю. Садков,
- Д. Кокорин,
- А. Мамедов,
- Е. Матыцина,
- Р. Топоева,
- Н. Сунцожен,
- Л. Майзель,
- А. Абалихин,
- К. Ключников,
- Д. Николенко,
- Е. Редькина,
- Д. Казенка,
- П. Лю,
- А. Ладыгина,
- Л. Романова,
- Д. Леонов,
- А. Найденов,
- Г. Найденова,
- И. Александрикова,
- С. Очкин,
- Е. Саблина,
- С. Тесленко,
- А. Тесленко,
- Н. Шиян,
- С. Шиян,
- Е. Шиян,
- С. Малмыгин,
- Д. Изварина,
- М. Пашина,
- Н. Казарова,
- К. Казарова.
Напомним, что самолёт авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, потерпел крушение. В момент крушения на борту находилось 49 человек. По предварительным данным, выживших нет. Основной версией катастрофы считается ошибка экипажа во время полёта, которая могла привести к столкновению с сопкой при заходе на посадку в условиях неблагоприятной погоды. Также разрабатываются и другие возможные версии авиакатастрофы. Life.ru показал видеозапись с места. Позднее выяснилось, что разбившийся самолёт эксплуатировался почти 50 лет и неоднократно попадал в авиаинциденты.