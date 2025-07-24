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24 июля, 09:26

Появился список пассажиров разбившегося в Амурской области Ан-24

Обложка © ТАСС / Следственный комитет РФ

Обложка © ТАСС / Следственный комитет РФ

Газете «Известия» стал доступен перечень пассажиров, находившихся на борту самолёта Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области. В этом списке значатся 42 человека:

  1. Д. Лапшов,
  2. В. Ионова,
  3. В. Семашко,
  4. Н. Семашко,
  5. Д. Плескач,
  6. Э. Барышникова,
  7. А. Иванченко,
  8. Е. Великанова,
  9. М. Ныров,
  10. В. Гирин,
  11. Е. Абдулаева,
  12. Ю. Садков,
  13. Д. Кокорин,
  14. А. Мамедов,
  15. Е. Матыцина,
  16. Р. Топоева,
  17. Н. Сунцожен,
  18. Л. Майзель,
  19. А. Абалихин,
  20. К. Ключников,
  21. Д. Николенко,
  22. Е. Редькина,
  23. Д. Казенка,
  24. П. Лю,
  25. А. Ладыгина,
  26. Л. Романова,
  27. Д. Леонов,
  28. А. Найденов,
  29. Г. Найденова,
  30. И. Александрикова,
  31. С. Очкин,
  32. Е. Саблина,
  33. С. Тесленко,
  34. А. Тесленко,
  35. Н. Шиян,
  36. С. Шиян,
  37. Е. Шиян,
  38. С. Малмыгин,
  39. Д. Изварина,
  40. М. Пашина,
  41. Н. Казарова,
  42. К. Казарова.
Главы Минтранса и Росавиации вылетят на место крушения Ан-24 в Приамурье в ближайшее время
Главы Минтранса и Росавиации вылетят на место крушения Ан-24 в Приамурье в ближайшее время

Напомним, что самолёт авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, потерпел крушение. В момент крушения на борту находилось 49 человек. По предварительным данным, выживших нет. Основной версией катастрофы считается ошибка экипажа во время полёта, которая могла привести к столкновению с сопкой при заходе на посадку в условиях неблагоприятной погоды. Также разрабатываются и другие возможные версии авиакатастрофы. Life.ru показал видеозапись с места. Позднее выяснилось, что разбившийся самолёт эксплуатировался почти 50 лет и неоднократно попадал в авиаинциденты.

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Дарья Нарыкова
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