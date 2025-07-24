Главы Минтранса и Росавиации вылетят на место крушения Ан-24 в Приамурье в ближайшее время

Глава правительства Михаил Мишустин распорядился, чтобы министр транспорта Андрей Никитин и руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в ближайшее время вылетели на место происшествия с самолётом Ан-24 в Тынде. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

«В ближайшее время по поручению Михаила Мишустина Андрей Никитин и Дмитрий Ядров вылетят к месту катастрофы», — говорится в сообщении.