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24 июля, 09:08
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Главы Минтранса и Росавиации вылетят на место крушения Ан-24 в Приамурье в ближайшее время

Мишустин: Главы Минтранса и Росавиации прибудут на место крушения Ан-24 в Тынде

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Глава правительства Михаил Мишустин распорядился, чтобы министр транспорта Андрей Никитин и руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в ближайшее время вылетели на место происшествия с самолётом Ан-24 в Тынде. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

«В ближайшее время по поручению Михаила Мишустина Андрей Никитин и Дмитрий Ядров вылетят к месту катастрофы», — говорится в сообщении.

Все экстренные службы привлечены к устранению последствий крушения. Семьям погибших, как сообщается, будет предоставлена вся необходимая поддержка, включая компенсации. Росавиация организует доставку родственников пассажиров разбившегося самолета в Тынду рейсами российских авиакомпаний.

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Напомним, что самолёт авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, потерпел крушение. В момент крушения на борту находилось 49 человек. По предварительным данным, выживших нет. Основной версией катастрофы считается ошибка экипажа во время полёта, которая могла привести к столкновению с сопкой при заходе на посадку в условиях неблагоприятной погоды. Также разрабатываются и другие возможные версии авиакатастрофы. Life.ru показал видеозапись с места.

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Мария Любицкая
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