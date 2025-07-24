«Почувствовала»: Пассажирка разбившегося Ан-24 чудом избежала катастрофы благодаря внучке
360.ru: Пассажирка Ан-24 в последний момент ушла с рейса из-за больной внучки
Жительница Амурской области Марине Авалян чудом избежала трагического рейса Ан-24, который разбился под Тындой. Причиной стала внезапная болезнь её внучки.
Марине Авалян с внучкой. Фото © Telegram / 360.ru
«Мама уже сидела в самолёте, потом их выпустили, т.к. было душно, и сказали, что рейс задерживается. Где-то за полчаса до этого у меня проснулась дочка: с рвотой, живот болит, всё болит, плохо ребёнку», — рассказала 360.ru дочь Марине Анна.
Она вызвала скорую помощь и попросила маму вернуться домой, чтобы помочь с больной девочкой и трёхмесячным младенцем. Когда бабушка приехала, симптомы у внучки неожиданно исчезли.
«В общем, сегодня моя дочка спасла мою маму. Просто почувствовала, не знаю, может, ей приснилось что-то. У неё сразу всё прошло, как только мама зашла домой. <...> Сегодня случилось какое-то чудо», — поделилась Анна.
Напомним, что Ан-24 потерпел крушение сегодня в 15 километрах от Тынды Амурской области. На борту находились 48 человек, включая пятерых детей, четверых членов экипажа и двоих сотрудников авиакомпании. Предположительно, выживших нет. Рассматривается версия об ошибке экипажа: самолёт мог зацепить сопку из-за сложных условий для посадки. Life.ru публиковал полный список пассажиров рейса.
Марине Авалян. Обложка © Telegram / SHOT