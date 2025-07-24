«Почувствовала»: Пассажирка разбившегося Ан-24 чудом избежала катастрофы благодаря внучке

Жительница Амурской области Марине Авалян чудом избежала трагического рейса Ан-24, который разбился под Тындой. Причиной стала внезапная болезнь её внучки.

Марине Авалян с внучкой. Фото © Telegram / 360.ru

«Мама уже сидела в самолёте, потом их выпустили, т.к. было душно, и сказали, что рейс задерживается. Где-то за полчаса до этого у меня проснулась дочка: с рвотой, живот болит, всё болит, плохо ребёнку», — рассказала 360.ru дочь Марине Анна.

Она вызвала скорую помощь и попросила маму вернуться домой, чтобы помочь с больной девочкой и трёхмесячным младенцем. Когда бабушка приехала, симптомы у внучки неожиданно исчезли.