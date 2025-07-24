В офисе авиакомпании «Ангара» проходят обыски после крушения Ан-24
Обложка © Wikipedia / Rodion Kuznetsov.
В офисе авиакомпании «Ангара», которой принадлежит разбившийся в Амурской области пассажирский самолёт Ан-24, проходят обыски. Об этом пишет РИА «Новости».
Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, в свою очередь, уточнила, что представители «Ангары» и работники аэропортов Благовещенска и Тынды допрошены.
Ранее стало известно, что управлял разбившимся под Тындой самолётом Ан-24 опытный пилот — 61-летний Вячеслав Логвинов. Он окончил Военный институт Сил воздушной обороны имени Т. Я. Бегельдинова в Актобе и проживал в Иркутске. До службы в авиакомпании «Ангара» проходил подготовку в армии. О трагедии его сын Артём узнал из новостей. По словам молодого человека, они с отцом жили в разных городах и давно не виделись.