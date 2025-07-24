В офисе авиакомпании «Ангара» проходят обыски после крушения Ан-24

В офисе авиакомпании «Ангара», которой принадлежит разбившийся в Амурской области пассажирский самолёт Ан-24, проходят обыски. Об этом пишет РИА «‎Новости»‎.

Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, в свою очередь, уточнила, что представители «Ангары» и работники аэропортов Благовещенска и Тынды допрошены.