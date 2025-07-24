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24 июля, 09:39

«Страшная трагедия»: Губернатор Приамурья принёс соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24

Орлов выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24 в Приамурье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Galaganov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Galaganov

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил глубокие соболезнования семьям, чьи родные погибли при крушении самолёта Ан-24. Произошедшие он назвал страшной трагедией.

«Крушение самолёта — страшная трагедия. Выражаю соболезнования родственникам погибших», — написал Орлов в Telegram-канале.

По его словам, в целях ликвидации последствий крушения задействованы все экстренные службы. К месту происшествия направлены специалисты из Тынды, а также из городов Сковородино, Зея и Свободный. Оперативно прибыла помощь от специалистов из Якутии и Хабаровского края. В настоящее время в ликвидации последствий задействовано более 100 человек и 20 единиц техники.

Для получения помощи в связи с катастрофой действуют следующие телефоны:

  • Психологическая поддержка МЧС: 8 (800) 775-17-17
  • МЧС по Амурской области: 8 (4162) 53-99-99
  • Соцфонд: 8 (800) 200-11-47
  • Авиакомпания «Ангара»: 8 (800) 775 28 02, 8 (3952) 28 79 20
Опубликовано первое видео с места крушения Ан-24 в Амурской области
Опубликовано первое видео с места крушения Ан-24 в Амурской области

Напомним, что место крушения Ан-24 в Амурской области обнаружили в 15 километрах от города Тында. На борту в момент падения было 48 человек, из них: пятеро детей, четверо членов экипажа и два работника авиакомпании. Предварительно, никто не выжил. По предварительной версии, причиной трагедии стала ошибка экипажа: пилоты могли зацепить сопку при заходе на посадку в сложных погодных условиях. Однако следствие продолжит рассматривать и другие версии происшествия.

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Наталья Демьянова
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