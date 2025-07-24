«Страшная трагедия»: Губернатор Приамурья принёс соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24

По его словам, в целях ликвидации последствий крушения задействованы все экстренные службы. К месту происшествия направлены специалисты из Тынды, а также из городов Сковородино, Зея и Свободный. Оперативно прибыла помощь от специалистов из Якутии и Хабаровского края. В настоящее время в ликвидации последствий задействовано более 100 человек и 20 единиц техники.