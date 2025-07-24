Стала известна личность командира экипажа разбившегося в Приамурье Ан-24

Командиром разбившегося под Тындой Ан-24 был Вячеслав Логвинов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Командир разбившегося под Тындой Ан-24 Вячеслав Логвинов. Фото © Telegram / Mash

Сообщается, что до работы в авиакомпании «Ангара» он окончил Военный институт Сил воздушной обороны имени Т. Я. Бегельдинова в Актобе. Проживал мужчина в Ирутске.

Также по данным телеграм-канала, 28 ноября 2024 года в авиакомпанию приходила трудовая инспекция в связи с тем, что работодатель задерживал зарплаты сотрудникам. Уже 29 ноября того же года была проведена проверка, окончившаяся профилактической беседой.