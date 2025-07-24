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Регион
24 июля, 08:26

Стала известна личность командира экипажа разбившегося в Приамурье Ан-24

Mash: Командиром разбившегося под Тындой Ан-24 был Вячеслав Логинов

Командиром разбившегося под Тындой Ан-24 был Вячеслав Логвинов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Командир разбившегося под Тындой Ан-24 Вячеслав Логвинов. Фото © Telegram / Mash

Командир разбившегося под Тындой Ан-24 Вячеслав Логвинов. Фото © Telegram / Mash

Сообщается, что до работы в авиакомпании «Ангара» он окончил Военный институт Сил воздушной обороны имени Т. Я. Бегельдинова в Актобе. Проживал мужчина в Ирутске.

Также по данным телеграм-канала, 28 ноября 2024 года в авиакомпанию приходила трудовая инспекция в связи с тем, что работодатель задерживал зарплаты сотрудникам. Уже 29 ноября того же года была проведена проверка, окончившаяся профилактической беседой.

Опубликовано первое видео с места крушения Ан-24 в Амурской области
Опубликовано первое видео с места крушения Ан-24 в Амурской области

Напомним, что место крушения Ан-24 в Амурской области обнаружили в 15 километрах от города Тында. На борту в момент падения было 48 человек, из них: пятеро детей, четверо членов экипажа и два работника авиакомпании. Предварительно, никто не выжил. По предварительной версии, причиной трагедии стала ошибка экипажа.

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Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мария Любицкая
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