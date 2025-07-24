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Регион
24 июля, 12:26

СК подтвердил гибель всех людей, находившихся на борту упавшего в Приамурье Ан-24

СК: Все находившиеся на борту разбившегося в Приамурье Ан-24 погибли

Обложка © ТАСС / Следственный комитет РФ

Обложка © ТАСС / Следственный комитет РФ

Все пассажиры и экипаж самолёта Ан-24, разбившегося в Амурской области, погибли. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«Все лица, находившиеся на борту воздушного судна, погибли», — говорится в сообщении ведомства.

Для расследования причин авиакатастрофы и детального изучения улик на место происшествия направлены опытные специалисты СК.

Также губернатор Амурской области Василий Орлов подтвердил, что в авиакатастрофе Ан-24 выживших, к сожалению, нет. В связи с трагедией он объявил в регионе трёхдневный траур.

Известный хирург, годовалая малышка и стюардесса Бессмертная: Кто был на борту разбившегося Ан-24
Известный хирург, годовалая малышка и стюардесса Бессмертная: Кто был на борту разбившегося Ан-24

Напомним, что место крушения Ан-24 в Амурской области обнаружили в 15 километрах от города Тында. На борту в момент падения было почти 50 человек, из них: пятеро детей, четверо членов экипажа и два работника авиакомпании. Причиной трагедии могла стать ошибка экипажа.

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Наталья Демьянова
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