СК подтвердил гибель всех людей, находившихся на борту упавшего в Приамурье Ан-24

Все пассажиры и экипаж самолёта Ан-24, разбившегося в Амурской области, погибли. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Для расследования причин авиакатастрофы и детального изучения улик на место происшествия направлены опытные специалисты СК.

Также губернатор Амурской области Василий Орлов подтвердил, что в авиакатастрофе Ан-24 выживших, к сожалению, нет. В связи с трагедией он объявил в регионе трёхдневный траур.