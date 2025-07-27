Родственники погибших при крушении самолёта Ан-24 прибыли из Хабаровска в Тынду
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В Тынду из Хабаровска прибыли родственники пассажиров, погибших в авиакатастрофе Ан-24 в Амурской области. В ближайшее время семьи будут размещены в гостиницах.
В аэропорту Тынды родственников встретили психологи МЧС, сотрудники администрации и следователи для проведения встречи.
Напомним, 24 июля в Амурской области потерпел крушение самолёт Ан-24, выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились 48 человек, включая пятерых детей; выжить не удалось никому. В Амурской области и Хабаровском крае был объявлен траур. Жители Тынды, Хабаровска и Благовещенска организовали мемориалы в память о жертвах трагедии. В офисах авиакомпании «Ангара», владеющей самолётом, прошли обыски.