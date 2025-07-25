Жители Тынды несут цветы и игрушки к мемориалу в память о жертвах крушения Ан-24

В городе Тында в Амурской области открыли мемориал, посвящённый жертвам крушения пассажирского самолёта Ан-24. Жители массово несут к нему цветы и игрушки, сообщает SHOT.

Жители Тынды несут цветы и игрушки к мемориалу в память о погибших при крушении Ан-24. Видео © Telegram / SHOT

Вблизи места крушения сотрудники МЧС возвели палаточный лагерь с генераторами. Доступ к району, где упал борт, возможен только на гусеничном транспорте. Сейчас на месте крушения работают 205 сотрудников МЧС и 34 единицы техники.