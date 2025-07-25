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Регион
25 июля, 04:45

Жители Тынды несут цветы и игрушки к мемориалу в память о жертвах крушения Ан-24

Обложка © Telegram / Администрация города Тынды

Обложка © Telegram / Администрация города Тынды

В городе Тында в Амурской области открыли мемориал, посвящённый жертвам крушения пассажирского самолёта Ан-24. Жители массово несут к нему цветы и игрушки, сообщает SHOT.

Жители Тынды несут цветы и игрушки к мемориалу в память о погибших при крушении Ан-24. Видео © Telegram / SHOT

«Тында 24.07.2025. Скорбим», — гласит надпись на транспаранте, установленном местной администрацией.

Вблизи места крушения сотрудники МЧС возвели палаточный лагерь с генераторами. Доступ к району, где упал борт, возможен только на гусеничном транспорте. Сейчас на месте крушения работают 205 сотрудников МЧС и 34 единицы техники.

Сотрудники МЧС работают на месте крушения Ан-24 в Амурской области. Видео © SHOT

На месте крушения Ан-24 в Приамурье работают 205 человек и 34 единицы техники
На месте крушения Ан-24 в Приамурье работают 205 человек и 34 единицы техники

Напомним, 24 июля в Амурской области пассажирский самолёт авиакомпании «Ангара», следовавший рейсом Хабаровск — Тында, потерпел крушение. На борту находились 43 пассажира, включая 5 детей. Выживших нет. В центре Хабаровска образовался стихийный мемориал, подобный появился и в Благовещенске.

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Тимур Хингеев
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