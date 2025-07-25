На месте крушения Ан-24 в Приамурье работают 205 человек и 34 единицы техники

В Тындинском округе Амурской области продолжаются работы на месте крушения самолёта Ан-24. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Лагерь сотрудников МЧС рядом с местом крушения самолёта. Видео © Telegram / SHOT

«Общая численность всех сил и средств, задействованных в работе – 205 человек и 34 единиц техники. В том числе пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении.

Проезд к месту катастрофы остаётся затруднённым — техника добирается туда исключительно на гусеничных вездеходах. Ведётся расчистка просеки для улучшения логистики и доставки необходимого оборудования.