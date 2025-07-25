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Регион
25 июля, 04:01

На месте крушения Ан-24 в Приамурье работают 205 человек и 34 единицы техники

Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

В Тындинском округе Амурской области продолжаются работы на месте крушения самолёта Ан-24. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Лагерь сотрудников МЧС рядом с местом крушения самолёта. Видео © Telegram / SHOT

«Общая численность всех сил и средств, задействованных в работе – 205 человек и 34 единиц техники. В том числе пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении.

Проезд к месту катастрофы остаётся затруднённым — техника добирается туда исключительно на гусеничных вездеходах. Ведётся расчистка просеки для улучшения логистики и доставки необходимого оборудования.

Ранее в Тынду вместе с членами правительственной комиссии вылетел глава Амурской области Василий Орлов. Он сообщил, что специалисты во главе с министром транспорта России Андреем Сергеевичем Никитиным оценят обстановку и примут решение о дальнейших действиях.

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Напомним, пассажирский самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», летевший из Хабаровска в Тынду, разбился в Амурской области. На борту было 43 человека, среди них пятеро детей. Никто не выжил. Ранее прокуратура опубликовала фотографии и видеозапись с места происшествия.

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Тимур Хингеев
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