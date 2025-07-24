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24 июля, 16:50

Спасатель объяснил, почему пассажиры рухнувшего Ан-24 не смогли бы выжить в тайге

Спасатель Урецкий: Пассажиры Ан-24 не смогли выжить в тайге из-за диких животных

Место крушения Ан-24 в Приамурье. Обложка © Дальневосточная транспортная прокуратура

Место крушения Ан-24 в Приамурье. Обложка © Дальневосточная транспортная прокуратура

Каждый час, проведённый в тайге, работал против пострадавших в авиакатастрофе самолёта Ан-24 в Приамурье. Об этом заявил спасатель-доброволец Алексей Урецкий. В условиях тайги выжить смог бы только физически подготовленный человек.

«Это тайга. Если человек серьёзно ранен, то его шансы с каждым часом стремительно исчезают. Плюс — дикие животные. Медведи, волки, тигры. Запах крови в лесу чувствуется на десятки километров», — цитирует Урецкого «Постньюс».

Родственники погибших при крушении Ан-24 получат психологическую помощь
Родственники погибших при крушении Ан-24 получат психологическую помощь

Напомним, что пассажирский Ан-24 упал сегодня в Амурской области, обломки обнаружили в 15 километрах от города Тында. На борту было 48 человек, в том числе пятеро детей. Никто не выжил. Одной из версий трагедии могла стать ошибка пилотов, вызванную сложными условиями приземления. Предполагается, что лайнер задел склон горы в полёте.

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Полина Никифорова
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