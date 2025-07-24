Спасатель объяснил, почему пассажиры рухнувшего Ан-24 не смогли бы выжить в тайге

Каждый час, проведённый в тайге, работал против пострадавших в авиакатастрофе самолёта Ан-24 в Приамурье. Об этом заявил спасатель-доброволец Алексей Урецкий. В условиях тайги выжить смог бы только физически подготовленный человек.