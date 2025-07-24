Родственники погибших при крушении Ан-24 получат психологическую помощь

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования родственникам погибших в страшной авиакатастрофе в Тындинском районе Амурской области. Он отметил, что экипаж судна был из Иркутска. Власти готовы оказать содействие, чтобы родственники погибших получили психологическую помощь. Об этом Кобзев написал в своём телеграм-канале.

Правительство Иркутской области готовы оказать помощь родственникам погибших в авиакатастрофе. Видео © Telegram/ #кобзевнасвязи

«Ещё раз выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших, всем жителям и Губернатору Амурской области Василию Александровичу Орлову,а также жителям Иркутской области, откуда был экипаж самолёта. В Амурской области объявлен трёхдневный траур», — указал Кобзев.