Родственники погибших при крушении Ан-24 получат психологическую помощь
Минздрав Иркутской области окажет помощь родным погибших при крушении Ан-24
Обложка © Дальневосточная транспортная прокуратура
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования родственникам погибших в страшной авиакатастрофе в Тындинском районе Амурской области. Он отметил, что экипаж судна был из Иркутска. Власти готовы оказать содействие, чтобы родственники погибших получили психологическую помощь. Об этом Кобзев написал в своём телеграм-канале.
Правительство Иркутской области готовы оказать помощь родственникам погибших в авиакатастрофе. Видео © Telegram/ #кобзевнасвязи
«Ещё раз выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших, всем жителям и Губернатору Амурской области Василию Александровичу Орлову,а также жителям Иркутской области, откуда был экипаж самолёта. В Амурской области объявлен трёхдневный траур», — указал Кобзев.
Он также отметил, что власти Иркутской области и авиационные компании готовы оказать всестороннюю помощь семьям погибших. Авиакомпания S7 доставит родственников членов экипажа к месту крушения, авиакомпания «Ангара» предоставит страховые выплаты, а Минздрав региона окажет психологическую поддержку.
Напомним, что пассажирский Ан-24 упал сегодня в Амурской области, обломки обнаружили в 15 километрах от города Тында. На борту было 48 человек, в том числе пятеро детей. Никто не выжил. Одной из версий трагедии могла стать ошибка пилотов, вызванную сложными условиями приземления. Предполагается, что лайнер задел склон горы в полёте.