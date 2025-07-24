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24 июля, 16:10

Родственники погибших при крушении Ан-24 получат психологическую помощь

Минздрав Иркутской области окажет помощь родным погибших при крушении Ан-24

Обложка © Дальневосточная транспортная прокуратура

Обложка © Дальневосточная транспортная прокуратура

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования родственникам погибших в страшной авиакатастрофе в Тындинском районе Амурской области. Он отметил, что экипаж судна был из Иркутска. Власти готовы оказать содействие, чтобы родственники погибших получили психологическую помощь. Об этом Кобзев написал в своём телеграм-канале.

Правительство Иркутской области готовы оказать помощь родственникам погибших в авиакатастрофе. Видео © Telegram/ #кобзевнасвязи

«Ещё раз выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших, всем жителям и Губернатору Амурской области Василию Александровичу Орлову,а также жителям Иркутской области, откуда был экипаж самолёта. В Амурской области объявлен трёхдневный траур», — указал Кобзев.

Он также отметил, что власти Иркутской области и авиационные компании готовы оказать всестороннюю помощь семьям погибших. Авиакомпания S7 доставит родственников членов экипажа к месту крушения, авиакомпания «Ангара» предоставит страховые выплаты, а Минздрав региона окажет психологическую поддержку.

В Хабаровске появился стихийный мемориал в память о погибших при крушении Ан-24
В Хабаровске появился стихийный мемориал в память о погибших при крушении Ан-24

Напомним, что пассажирский Ан-24 упал сегодня в Амурской области, обломки обнаружили в 15 километрах от города Тында. На борту было 48 человек, в том числе пятеро детей. Никто не выжил. Одной из версий трагедии могла стать ошибка пилотов, вызванную сложными условиями приземления. Предполагается, что лайнер задел склон горы в полёте.

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Полина Никифорова
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