В Хабаровске появился стихийный мемориал в память о погибших при крушении Ан-24

В центре Хабаровска жители создали стихийный мемориал в память о погибших в результате авиакатастрофы в Амурской области. Люди приносят к месту трагедии цветы, мягкие игрушки и зажигают свечи.

Огоньки памяти загорелись на главной улице города — улице Муравьёва-Амурского. Трёхдневный траур по погибшим уже объявлен в регионе. Горожане продолжают приходить к импровизированному месту скорби, чтобы отдать дань уважения тем, кто не вернулся с этого рейса.