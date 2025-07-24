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24 июля, 15:30

В Хабаровске появился стихийный мемориал в память о погибших при крушении Ан-24

В центре Хабаровска жители создали стихийный мемориал в память о погибших в результате авиакатастрофы в Амурской области. Люди приносят к месту трагедии цветы, мягкие игрушки и зажигают свечи.

Видео © Amur Mash

Огоньки памяти загорелись на главной улице города — улице Муравьёва-Амурского. Трёхдневный траур по погибшим уже объявлен в регионе. Горожане продолжают приходить к импровизированному месту скорби, чтобы отдать дань уважения тем, кто не вернулся с этого рейса.

От самолёта почти ничего не осталось: Появилось первое видео с места крушения Ан-24 в Приамурье
От самолёта почти ничего не осталось: Появилось первое видео с места крушения Ан-24 в Приамурье

Пассажирский Ан-24 упал сегодня в Амурской области, обломки обнаружили в 15 километрах от города Тында. На борту было 48 человек, в том числе пятеро детей. Никто не выжил. Причиной трагедии могла стать ошибка экипажа.

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Обложка © Amur Mash

Марина Фещенко
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