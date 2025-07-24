В Хабаровске появился стихийный мемориал в память о погибших при крушении Ан-24
В центре Хабаровска жители создали стихийный мемориал в память о погибших в результате авиакатастрофы в Амурской области. Люди приносят к месту трагедии цветы, мягкие игрушки и зажигают свечи.
Видео © Amur Mash
Огоньки памяти загорелись на главной улице города — улице Муравьёва-Амурского. Трёхдневный траур по погибшим уже объявлен в регионе. Горожане продолжают приходить к импровизированному месту скорби, чтобы отдать дань уважения тем, кто не вернулся с этого рейса.
Пассажирский Ан-24 упал сегодня в Амурской области, обломки обнаружили в 15 километрах от города Тында. На борту было 48 человек, в том числе пятеро детей. Никто не выжил. Причиной трагедии могла стать ошибка экипажа.
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