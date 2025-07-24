Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 13:39

От самолёта почти ничего не осталось: Появилось первое видео с места крушения Ан-24 в Приамурье

Прокуратура показала видео с места крушения самолёта Ан-24 в Приамурье

Появилось первое видео с места крушения Ан-24 в Приамурье. Кадры опубликовала пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Ранее ведомство показало фотографии с места падения самолёта.

Видео © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Судя по кадрам, от самолёта почти ничего не осталось, обломки разбросало на несколько сотен метров. На месте трагедии в настоящее время работают правоохранители.

Известный хирург, годовалая малышка и стюардесса Бессмертная: Кто был на борту разбившегося Ан-24
Известный хирург, годовалая малышка и стюардесса Бессмертная: Кто был на борту разбившегося Ан-24

Напомним, 24 июля пассажирский Ан-24 потерпел крушение в Амурской области, обломки обнаружили в 15 километрах от города Тында. На борту в момент падения было почти 50 человек, из них: пятеро детей, четверо членов экипажа и два работника авиакомпании. Никто не выжил. Причиной трагедии могла стать ошибка экипажа. В регионе объявлен трёхдневный траур.


BannerImage

Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar