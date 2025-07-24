От самолёта почти ничего не осталось: Появилось первое видео с места крушения Ан-24 в Приамурье
Прокуратура показала видео с места крушения самолёта Ан-24 в Приамурье
Появилось первое видео с места крушения Ан-24 в Приамурье. Кадры опубликовала пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Ранее ведомство показало фотографии с места падения самолёта.
Видео © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура
Судя по кадрам, от самолёта почти ничего не осталось, обломки разбросало на несколько сотен метров. На месте трагедии в настоящее время работают правоохранители.
Напомним, 24 июля пассажирский Ан-24 потерпел крушение в Амурской области, обломки обнаружили в 15 километрах от города Тында. На борту в момент падения было почти 50 человек, из них: пятеро детей, четверо членов экипажа и два работника авиакомпании. Никто не выжил. Причиной трагедии могла стать ошибка экипажа. В регионе объявлен трёхдневный траур.
Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура