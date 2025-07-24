Опубликованы первые фото с места крушения Ан-24 в Приамурье
Место крушения Ан-24 в Приамурье. Фото © Дальневосточная транспортная прокуратура
Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала фото с места крушения Ан-24 в Приамурье.
Место крушения Ан-24 в Приамурье. Фото © Дальневосточная транспортная прокуратура
Напомним, 24 июля пассажирский Ан-24 потерпел крушение в Амурской области, обломки обнаружили в 15 километрах от города Тында. На борту в момент падения было 48 человек, из них: пятеро детей, четверо членов экипажа и два работника авиакомпании. Никто не выжил. Причиной трагедии могла стать ошибка экипажа. В регионе объявлен трёхдневный траур.