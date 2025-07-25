В Благовещенске появился мемориал в память о жертвах крушения Ан-24
Мемориал в память о погибших. Обложка © Amur.life / Сергей Бредихин
В Благовещенске на набережной Амура появился мемориал в память о погибших при падении самолёта Ан-24, следовавшего в Тынду. Об этом сообщает издание Amur.Life.
У ротонды, ставшей местом народного траура, горожане оставляют цветы, мягкие игрушки и лампадки. Возле импровизированного памятного уголка разместили баннер: на чёрном полотне — изображение пламени свечи и надпись «Тында. 24.07.2025. Скорбим».