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25 июля, 02:37

В Благовещенске появился мемориал в память о жертвах крушения Ан-24

Мемориал в память о погибших. Обложка © Amur.life / Сергей Бредихин

Мемориал в память о погибших. Обложка © Amur.life / Сергей Бредихин

В Благовещенске на набережной Амура появился мемориал в память о погибших при падении самолёта Ан-24, следовавшего в Тынду. Об этом сообщает издание Amur.Life.

У ротонды, ставшей местом народного траура, горожане оставляют цветы, мягкие игрушки и лампадки. Возле импровизированного памятного уголка разместили баннер: на чёрном полотне — изображение пламени свечи и надпись «Тында. 24.07.2025. Скорбим».

Спасатель объяснил, почему пассажиры рухнувшего Ан-24 не смогли бы выжить в тайге
Спасатель объяснил, почему пассажиры рухнувшего Ан-24 не смогли бы выжить в тайге

Напомним, 24 июля пассажирский самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший рейсом Хабаровск — Тында потерпел крушение в Амурской области. На борту находилось 43 пассажира, включая пятерых детей. Никто не выжил. В Амурской области объявлен трёхдневный траур с 25 по 27 июля.

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Тимур Хингеев
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