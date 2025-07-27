«Средневековье»: Названа вероятная причина крушения Ан-24 и гибели 48 человек в Приамурье

Разбившийся в Амурской области самолёт Ан-24 находился на расстоянии 15 километров от взлётно-посадочной полосы, что нарушает схему полёта. Командир воздушного судна просто не знал, где находится. Он пытался снизиться «минимально ниже высоты принятия решения», чтобы увидеть землю, считает эксперт по безопасности полётов Александр Романов.

По его словам, вероятнее всего, перед крушением Ан-24 «попал на лесной какой-то массив, врезался в макушку деревьев». Бывший КВС связал трагедию с отсутствием систем обеспечения безопасности в зоне полёта разбившегося самолёта. Экс-пилот, в частности, полагает, что на земле не было радиолокатора, который должен был отслеживать высоту и расстояние и предупреждать экипаж об отклонении от курса.