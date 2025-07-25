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Регион
25 июля, 08:26

Родственникам жертв крушения Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 млн рублей

Обложка © ТАСС / Тг-канал мэра Тынды Гуляева

Обложка © ТАСС / Тг-канал мэра Тынды Гуляева

Родственникам жертв крушения пассажирского самолёта Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 млн рублей компенсации. Об этом сообщает Минтранс РФ.

Из них — 2 млн 25 тысяч рублей – от страховой, 2 млн – помощь перевозчика, 1 млн рублей – помощь региональных правительств.

Названы три основные версии крушения Ан-24 в Приамурье
Названы три основные версии крушения Ан-24 в Приамурье

Напомним, 24 июля пассажирский Ан-24 потерпел крушение в Амурской области, обломки обнаружили в 15 километрах от города Тында. На борту в момент падения было 48 человек, из них: пятеро детей, семья врачей, известный хирург, летевший к внуку, учительница. Все они погибли. Сегодня на месте трагедии нашли чёрные ящики, их доставят в Москву на расшифровку.

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Александра Вишнякова
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