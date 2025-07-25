Родственникам жертв крушения Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 млн рублей
Обложка © ТАСС / Тг-канал мэра Тынды Гуляева
Родственникам жертв крушения пассажирского самолёта Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 млн рублей компенсации. Об этом сообщает Минтранс РФ.
Из них — 2 млн 25 тысяч рублей – от страховой, 2 млн – помощь перевозчика, 1 млн рублей – помощь региональных правительств.
Напомним, 24 июля пассажирский Ан-24 потерпел крушение в Амурской области, обломки обнаружили в 15 километрах от города Тында. На борту в момент падения было 48 человек, из них: пятеро детей, семья врачей, известный хирург, летевший к внуку, учительница. Все они погибли. Сегодня на месте трагедии нашли чёрные ящики, их доставят в Москву на расшифровку.