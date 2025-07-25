Названы три основные версии крушения Ан-24 в Приамурье
Babr Mash: Крушение Ан-24 могло произойти из-за ошибки экипажа или неисправности
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства авиакатастрофы пассажирского Ан-24 под Тындой. На месте работают эксперты, изымаются документы, назначены необходимые экспертизы, передаёт телеграм-канал Babr Mash.
СК работает на месте крушения Ан-24 в Приамурье. Видео © Telegram / Следком
Среди приоритетных версий: ошибка экипажа, техническая неисправность и проблемы с топливом. Окончательные выводы будут сделаны по итогам расследования.
Напомним, 24 июля в Амурской области разбился самолёт авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Тында. На борту находились 48 человек, включая пятерых детей. Все погибли. Мы публиковали фото и видео с места трагедии. Вскоре после трагедии в Хабаровске, Благовещенске и Тынде появились стихийные мемориалы — скорбящие несут цветы и мягкие игрушки.
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