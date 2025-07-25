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25 июля, 07:59

Названы три основные версии крушения Ан-24 в Приамурье

Babr Mash: Крушение Ан-24 могло произойти из-за ошибки экипажа или неисправности

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства авиакатастрофы пассажирского Ан-24 под Тындой. На месте работают эксперты, изымаются документы, назначены необходимые экспертизы, передаёт телеграм-канал Babr Mash.

СК работает на месте крушения Ан-24 в Приамурье. Видео © Telegram / Следком

Среди приоритетных версий: ошибка экипажа, техническая неисправность и проблемы с топливом. Окончательные выводы будут сделаны по итогам расследования.

Губернатор Амурской области вылетел на место крушения Ан-24
Губернатор Амурской области вылетел на место крушения Ан-24

Напомним, 24 июля в Амурской области разбился самолёт авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Тында. На борту находились 48 человек, включая пятерых детей. Все погибли. Мы публиковали фото и видео с места трагедии. Вскоре после трагедии в Хабаровске, Благовещенске и Тынде появились стихийные мемориалы — скорбящие несут цветы и мягкие игрушки.

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Обложка © Telegram / Следком

Мария Любицкая
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