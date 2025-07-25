Названы три основные версии крушения Ан-24 в Приамурье

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства авиакатастрофы пассажирского Ан-24 под Тындой. На месте работают эксперты, изымаются документы, назначены необходимые экспертизы, передаёт телеграм-канал Babr Mash.

СК работает на месте крушения Ан-24 в Приамурье. Видео © Telegram / Следком

Среди приоритетных версий: ошибка экипажа, техническая неисправность и проблемы с топливом. Окончательные выводы будут сделаны по итогам расследования.