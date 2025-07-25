Губернатор Амурской области вылетел на место крушения Ан-24

Губернатор Амурской области Василий Орлов вылетел в Тынду на место крушения самолёта Ан-24, где погибли 48 человек. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Вместе с членами правительственной комиссии вылетели в Тынду. Специалисты во главе с министром транспорта РФ Андреем Сергеевичем Никитиным оценят обстановку и будут принимать решения о дальнейших действиях. Сейчас на месте крушения проводятся следственные действия», — написал Орлов.