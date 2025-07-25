Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 05:20

Губернатор Амурской области вылетел на место крушения Ан-24

Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Губернатор Амурской области Василий Орлов вылетел в Тынду на место крушения самолёта Ан-24, где погибли 48 человек. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Вместе с членами правительственной комиссии вылетели в Тынду. Специалисты во главе с министром транспорта РФ Андреем Сергеевичем Никитиным оценят обстановку и будут принимать решения о дальнейших действиях. Сейчас на месте крушения проводятся следственные действия», — написал Орлов.

На месте крушения Ан-24 в Приамурье работают 205 человек и 34 единицы техники
На месте крушения Ан-24 в Приамурье работают 205 человек и 34 единицы техники

Напомним, 24 июля в Амурской области разбился пассажирский самолёт авиакомпании «Ангара», следовавший рейсом Хабаровск — Тында. На борту было 48 человек, среди них пятеро детей. Никто не выжил. Мы публиковали фотографии и видео с места трагедии. В центре Хабаровска стихийно возник мемориал, аналогичный появился в Благовещенске и Тынде.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar