Губернатор Амурской области вылетел на место крушения Ан-24
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Губернатор Амурской области Василий Орлов вылетел в Тынду на место крушения самолёта Ан-24, где погибли 48 человек. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
«Вместе с членами правительственной комиссии вылетели в Тынду. Специалисты во главе с министром транспорта РФ Андреем Сергеевичем Никитиным оценят обстановку и будут принимать решения о дальнейших действиях. Сейчас на месте крушения проводятся следственные действия», — написал Орлов.
Напомним, 24 июля в Амурской области разбился пассажирский самолёт авиакомпании «Ангара», следовавший рейсом Хабаровск — Тында. На борту было 48 человек, среди них пятеро детей. Никто не выжил. Мы публиковали фотографии и видео с места трагедии. В центре Хабаровска стихийно возник мемориал, аналогичный появился в Благовещенске и Тынде.