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Регион
26 июля, 09:47

В МАК изучили содержимое «чёрного ящика» разбившегося в Амурской области Ан-24

МАК: Системы разбившегося Ан-24 работали безотказно до самого крушения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Belogorodov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Belogorodov

Пожар уничтожил магнитную ленту, хранившуюся в «чёрном ящике» самолёта Ан-24, разбившегося в Амурской области. Данные с речевого самописца сохранились, уведомили в Междугосударственном авиационном комитете (МАК).

«В целях оперативного расследования в течение ночи специалисты МАК выполнили работы по осмотру, вскрытию и извлечению носителей информации из контейнеров, имеющих следы воздействия высоких температур. Носитель параметрической информации (магнитная лента) уничтожена пожаром, информация речевого самописца сохранилась», — сказано в расследовании МАК.

В материале также указано, что 25 июля председатель МАК Олег Сторчевой провёл оперативное совещание с членами комиссии, участвующими в расследовании крушения Ан-24. Обсуждались предварительная информация о катастрофе, выработаны меры и алгоритм действий.

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Напомним, пассажирский самолёт Ан-24 разбился 24 июля в Амурской области, когда следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На рейсе находились 48 человек, включая пятерых детей. Никто из них не пережил крушения. Власти Амурской области и Хабаровского края объявили траур, а жители Тынды, Хабаровска и Благовещенска создали мемориалы в память о погибших. В офисах владельца самолёта — авиакомпании «Ангара» — прошли обыски.

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Юрий Лысенко
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