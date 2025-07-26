В МАК изучили содержимое «чёрного ящика» разбившегося в Амурской области Ан-24

Пожар уничтожил магнитную ленту, хранившуюся в «чёрном ящике» самолёта Ан-24, разбившегося в Амурской области. Данные с речевого самописца сохранились, уведомили в Междугосударственном авиационном комитете (МАК).

«В целях оперативного расследования в течение ночи специалисты МАК выполнили работы по осмотру, вскрытию и извлечению носителей информации из контейнеров, имеющих следы воздействия высоких температур. Носитель параметрической информации (магнитная лента) уничтожена пожаром, информация речевого самописца сохранилась», — сказано в расследовании МАК.