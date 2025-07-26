Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 в Приамурье

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с трагической гибелью людей в результате крушения пассажирского самолёта Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).