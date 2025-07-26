Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 в Приамурье
Владимир Путин и Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с трагической гибелью людей в результате крушения пассажирского самолёта Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын отметил, что народ КНДР разделяет скорбь братского российского народа.
«От всей души желаю, чтобы под вашим руководством правительство и народ России преодолели боль», — написано в телеграмме.
Глава КНДР выразил глубокие соболезнования президенту России, российскому народу и семьям погибших в авиакатастрофе.
Напомним, 24 июля в Амурской области произошло крушение пассажирского самолёта Ан-24, следовавшего по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились 48 человек, в том числе пятеро детей. В результате трагедии все пассажиры и члены экипажа погибли. В Амурской области и Хабаровском крае объявлен траур. Жители Тынды, Благовещенска и Хабаровска организовали мемориалы в память о жертвах катастрофы. В авиакомпании «Ангара», которой принадлежал самолёт, провели обыски.