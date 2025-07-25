Росавиация: Чёрные ящики разбившегося в Приамурье Ан-24 доставлены в Москву

«Чёрные ящики» самолёта Ан-24 авиакомпании «Ангара», потерпевшего крушение в Амурской области, доставлены в Москву для расшифровки. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Бортовые самописцы потерпевшего катастрофу в Приамурье самолёта Ан-24 авиакомпании «Ангара» доставлены в Москву», — говорится в сообщении.