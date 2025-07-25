На борту разбившегося в Приамурье Ан-24 были два иностранца
МИД России: На борту разбившегося Ан-24 находились граждане из КНР и Белоруссии
Место крушения Ан-24 в Приамурье. Обложка © Дальневосточная транспортная прокуратура
На борту разбившегося в Амурской области самолёта Ан-24 находилось более 40 человек, в том числе граждане КНР и Белоруссии. По информации МИД России, представительство министерства в Благовещенске, ситуационно-кризисный центр и территориальные департаменты поддерживают связь с дипмиссиями этих стран.
«В России с прискорбием восприняли сообщение о трагедии с самолётом Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области. Среди 42 пассажиров были два иностранных гражданина – Белоруссии и КНР», — заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Накануне самолёт Ан-24 потерпел крушение в Амурской области. Воздушное судно пропало с радаров, после чего спасатели выдвинулись на поиски. Позже на месте обнаружения обломков была подтверждена гибель всех пассажиров и членов экипажа. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и рассматривает версии технической неисправности и ошибки пилотирования.