На борту разбившегося в Приамурье Ан-24 были два иностранца

На борту разбившегося в Амурской области самолёта Ан-24 находилось более 40 человек, в том числе граждане КНР и Белоруссии. По информации МИД России, представительство министерства в Благовещенске, ситуационно-кризисный центр и территориальные департаменты поддерживают связь с дипмиссиями этих стран.

«В России с прискорбием восприняли сообщение о трагедии с самолётом Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области. Среди 42 пассажиров были два иностранных гражданина – Белоруссии и КНР», — заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.