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25 июля, 17:48

На борту разбившегося в Приамурье Ан-24 были два иностранца

МИД России: На борту разбившегося Ан-24 находились граждане из КНР и Белоруссии

Место крушения Ан-24 в Приамурье. Обложка © Дальневосточная транспортная прокуратура

Место крушения Ан-24 в Приамурье. Обложка © Дальневосточная транспортная прокуратура

На борту разбившегося в Амурской области самолёта Ан-24 находилось более 40 человек, в том числе граждане КНР и Белоруссии. По информации МИД России, представительство министерства в Благовещенске, ситуационно-кризисный центр и территориальные департаменты поддерживают связь с дипмиссиями этих стран.

«В России с прискорбием восприняли сообщение о трагедии с самолётом Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области. Среди 42 пассажиров были два иностранных гражданина – Белоруссии и КНР», — заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Тела погибших при крушении Ан-24 извлечены из-под обломков
Тела погибших при крушении Ан-24 извлечены из-под обломков

Накануне самолёт Ан-24 потерпел крушение в Амурской области. Воздушное судно пропало с радаров, после чего спасатели выдвинулись на поиски. Позже на месте обнаружения обломков была подтверждена гибель всех пассажиров и членов экипажа. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и рассматривает версии технической неисправности и ошибки пилотирования.

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Полина Никифорова
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