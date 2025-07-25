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Регион
25 июля, 11:26

Тела погибших при крушении Ан-24 извлечены из-под обломков

Обложка © Telegram / Администрация города Тынды

Обложка © Telegram / Администрация города Тынды

Следователи извлекли тела погибших на месте крушения самолёта Ан-24 в Амурской области. Также удалось найти и изъять бортовые самописцы. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) РФ.

«Извлечены тела из-под обломков», — отметил руководитель МСУТ СК России Алексей Александров.

25 июля стало известно, что следователи завершили ключевой этап работ на месте падения Ан-24 — под обломками были найдены тела погибших. Также специалисты зафиксировали обстановку, в которой произошло крушение, и обнаружили бортовые самописцы. Работа на месте продолжается — следователи детально осматривают район происшествия и собирают доказательства.

Родственникам жертв крушения Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 млн рублей
Родственникам жертв крушения Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 млн рублей

Напомним, что самолёт Ан-24 потерпел крушение в Амурской области. Воздушное судно пропало с радаров, после чего спасатели выдвинулись на поиски. Позже на месте обнаружения обломков была подтверждена гибель экипажа. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и рассматривает версии технической неисправности и ошибки пилотирования.

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Милена Скрипальщикова
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