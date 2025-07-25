Тела погибших при крушении Ан-24 извлечены из-под обломков

Следователи извлекли тела погибших на месте крушения самолёта Ан-24 в Амурской области. Также удалось найти и изъять бортовые самописцы. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) РФ.

«Извлечены тела из-под обломков», — отметил руководитель МСУТ СК России Алексей Александров.

25 июля стало известно, что следователи завершили ключевой этап работ на месте падения Ан-24 — под обломками были найдены тела погибших. Также специалисты зафиксировали обстановку, в которой произошло крушение, и обнаружили бортовые самописцы. Работа на месте продолжается — следователи детально осматривают район происшествия и собирают доказательства.