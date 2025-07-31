В небе над Волгоградом прогремело около четырёх взрывов, работает ПВО
SHOT: ВСУ атаковали Волгоградскую область беспилотниками типа Лютый
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В Волгоградской области прогремело около четырёх взрывов. По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Вооружённые силы Украины пытаются атаковать регион беспилотниками типа «Лютый», сообщает телеграм-канал SHOT.
Местные жители заявили, что видели несколько ярких вспышек и слышали 4-5 громких взрывов. В результате инцидента наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. На данный момент нет официальной информации о разрушениях или пострадавших.
Жители города Котельниково также сообщили о громких звуках. В аэропорту Волгограда введён план «Ковёр». Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее ПВО за час сбила 13 беспилотников ВСУ над Ростовской и Белгородской областями. В период с 22:20 по 23:15 30 июля система противовоздушной обороны перехватила девять дронов над Ростовской областью и ещё четыре — над Белгородской.