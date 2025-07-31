Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 23:12

В небе над Волгоградом прогремело около четырёх взрывов, работает ПВО

SHOT: ВСУ атаковали Волгоградскую область беспилотниками типа Лютый

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Волгоградской области прогремело около четырёх взрывов. По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Вооружённые силы Украины пытаются атаковать регион беспилотниками типа «Лютый», сообщает телеграм-канал SHOT.

Местные жители заявили, что видели несколько ярких вспышек и слышали 4-5 громких взрывов. В результате инцидента наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. На данный момент нет официальной информации о разрушениях или пострадавших.

Жители города Котельниково также сообщили о громких звуках. В аэропорту Волгограда введён план «Ковёр». Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Минобороны России отчиталось о поражении 133 беспилотников ВСУ за сутки
Минобороны России отчиталось о поражении 133 беспилотников ВСУ за сутки

Ранее ПВО за час сбила 13 беспилотников ВСУ над Ростовской и Белгородской областями. В период с 22:20 по 23:15 30 июля система противовоздушной обороны перехватила девять дронов над Ростовской областью и ещё четыре — над Белгородской.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Только на Life
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar