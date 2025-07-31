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Регион
30 июля, 22:30

Ведущая Лазарева* заявила, что искренне радуется ударам ВСУ по городам России

Татьяна Лазарева*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevatut

Татьяна Лазарева*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevatut

Телеведущая Татьяна Лазарева* прокомментировала свои слова о радости из-за ударов украинских беспилотников по российским городам. Соответствующее заявление она разместила в своих социальных сетях.

Речь идет о высказывании, которое Лазарева* сделала во время интервью журналисту Вадиму Радионову в 2023 году. Тогда она заявила, что удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Белгороду вызывают у неё радость.

«Когда он у меня спросил, что я на самом деле чувствую, когда бомбы полетели в сторону Белгорода, я прислушалась к себе и абсолютно искренне ему ответила, что я чувствую, и довольно детально объяснила, почему», — написала Лазарева*.

Татьяну Лазареву* заочно приговорили к 6 годам 6 месяцам колонии общего режима
Татьяну Лазареву* заочно приговорили к 6 годам 6 месяцам колонии общего режима

Ранее Лазарева* призналась, что родственники хотели выйти из семейного чата c ней. Она добавила, что из-за причастности к террористической и экстремистской деятельности ей заблокировали счета, запретили совершать сделки с недвижимостью, а также вести педагогическую деятельность среди несовершеннолетних. Телеведущая заверила подписчиков, что для пользователей из России неопасно ставить лайки и комментировать её публикации в соцсетях.

* Внесена Минюстом России в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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Виталий Приходько
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