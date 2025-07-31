Ведущая Лазарева* заявила, что искренне радуется ударам ВСУ по городам России

Телеведущая Татьяна Лазарева* прокомментировала свои слова о радости из-за ударов украинских беспилотников по российским городам. Соответствующее заявление она разместила в своих социальных сетях.

Речь идет о высказывании, которое Лазарева* сделала во время интервью журналисту Вадиму Радионову в 2023 году. Тогда она заявила, что удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Белгороду вызывают у неё радость.

«Когда он у меня спросил, что я на самом деле чувствую, когда бомбы полетели в сторону Белгорода, я прислушалась к себе и абсолютно искренне ему ответила, что я чувствую, и довольно детально объяснила, почему», — написала Лазарева*.

Ранее Лазарева* призналась, что родственники хотели выйти из семейного чата c ней. Она добавила, что из-за причастности к террористической и экстремистской деятельности ей заблокировали счета, запретили совершать сделки с недвижимостью, а также вести педагогическую деятельность среди несовершеннолетних. Телеведущая заверила подписчиков, что для пользователей из России неопасно ставить лайки и комментировать её публикации в соцсетях.