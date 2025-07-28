Родственники бежавшей из России Лазаревой* захотели выйти из чата в WhatsApp c ней
Лазарева* призналась, что родственники хотели выйти из чата в WhatsApp c ней
Татьяна Лазарева*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/lazarevatut
Родственники Татьяны Лазаревой* не хотели общаться с ней в одном чате WhatsApp. Ведущая сообщила, что её близкие выразили желание покинуть чат, в котором она также состоит.
«Кое у кого особо ретивого уже была попытка выйти из семейного чата в WhatsApp. Хренушки!» — пишет телеведущая.
Лазарева* добавила, что из-за причастности к террористической и экстремистской деятельности ей заблокировали счета, запретили совершать сделки с недвижимостью, а также вести педагогическую деятельность среди несовершеннолетних. Она заверила подписчиков, что для пользователей из России неопасно ставить лайки и комментировать её публикации в соцсетях.
Напомним, что в июне прошлого года Татьяна Лазарева* была объявлена в международный розыск за публичное оправдание терроризма. Телеведущая в настоящее время проживает в Испании. МВД приняло это решение после того, как Лазарева* выразила радость по поводу атак дронов ВСУ на Москву. В декабре 2024 года её заочно приговорили к 6,5 годам лишения свободы за оправдание терроризма. Кроме того, ведущая не раз выражала недовольство по поводу своего статуса иноагентки и уголовницы.
* Внесена Минюстом России в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.