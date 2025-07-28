Родственники бежавшей из России Лазаревой* захотели выйти из чата в WhatsApp c ней

Родственники Татьяны Лазаревой* не хотели общаться с ней в одном чате WhatsApp. Ведущая сообщила, что её близкие выразили желание покинуть чат, в котором она также состоит.

«Кое у кого особо ретивого уже была попытка выйти из семейного чата в WhatsApp. Хренушки!» — пишет телеведущая.

Лазарева* добавила, что из-за причастности к террористической и экстремистской деятельности ей заблокировали счета, запретили совершать сделки с недвижимостью, а также вести педагогическую деятельность среди несовершеннолетних. Она заверила подписчиков, что для пользователей из России неопасно ставить лайки и комментировать её публикации в соцсетях.