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28 июля, 12:03

Родственники бежавшей из России Лазаревой* захотели выйти из чата в WhatsApp c ней

Лазарева* призналась, что родственники хотели выйти из чата в WhatsApp c ней

Татьяна Лазарева*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/lazarevatut

Татьяна Лазарева*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/lazarevatut

Родственники Татьяны Лазаревой* не хотели общаться с ней в одном чате WhatsApp. Ведущая сообщила, что её близкие выразили желание покинуть чат, в котором она также состоит.

«Кое у кого особо ретивого уже была попытка выйти из семейного чата в WhatsApp. Хренушки!» — пишет телеведущая.

Лазарева* добавила, что из-за причастности к террористической и экстремистской деятельности ей заблокировали счета, запретили совершать сделки с недвижимостью, а также вести педагогическую деятельность среди несовершеннолетних. Она заверила подписчиков, что для пользователей из России неопасно ставить лайки и комментировать её публикации в соцсетях.

В суд Москвы поступило второе уголовное дело против Лазаревой*
В суд Москвы поступило второе уголовное дело против Лазаревой*

Напомним, что в июне прошлого года Татьяна Лазарева* была объявлена в международный розыск за публичное оправдание терроризма. Телеведущая в настоящее время проживает в Испании. МВД приняло это решение после того, как Лазарева* выразила радость по поводу атак дронов ВСУ на Москву. В декабре 2024 года её заочно приговорили к 6,5 годам лишения свободы за оправдание терроризма. Кроме того, ведущая не раз выражала недовольство по поводу своего статуса иноагентки и уголовницы.

* Внесена Минюстом России в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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Анастасия Никонорова
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