Из Испании с тоской: Лазарева* опечалена статусом иноагентки и уголовницы

«Это свойственно человеку: стараться меньше создавать проблем и жить в привычном мире, где чёрное и белое. Так проще жить. И я бы очень хотела жить и не быть ни иноагентом, ни уголовницей, а просто... не знаю, цветочки [растить] » , — призналась Лазарева*.

Напомним, что в РФ артистку заочно приговорили к 6 годам 6 месяцам тюрьмы за оправдание терроризма. К сожалению, весь потенциал Лазаревой* как самостоятельной творческой единицы, которой она наверняка себя ощущает, упёрся в ролики, где она с разными персонажами, практически ничем не отличающимися от неё идеологически, рассуждает о том, какая же всё-таки плохая страна — Россия. Такие видео у неё нечасто набирают больше 30 тысяч просмотров, но и рассчитаны они на аудиторию довольно узкую. Какую именно — догадаться нетрудно. В одном из таких роликов она предстала перед зрителями в рубашке с украинским узором, подчеркнув, что сама его сделала. А до этого она выкладывала видео на фоне флага Незалежной. Для самых одарённых она даже проговорила это вслух.