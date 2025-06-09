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9 июня, 14:07

Из Испании с тоской: Лазарева* опечалена статусом иноагентки и уголовницы

Телеведущая Лазарева* призналась, что не хочет быть иноагентом и уголовницей

Татьяна Лазарева*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/lazarevatut

Татьяна Лазарева*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/lazarevatut

Российская телеведущая Татьяна Лазарева*, ныне проживающая в Испании, открыто заявила о своем нежелании носить статус иноагента и уголовницы. Свое признание она озвучила в недавнем видеоролике, опубликованном на YouTube.

В беседе с историком Тамарой Эйдельман**, которая в этом плане не многим отличается от Лазаревой*, телеведущая рассуждала о стремлении большинства людей к необременённому ничем спокойному существованию. Она указывала, что сама человеческая природа диктует желание избегать проблем и жить в максимально понятном и однозначном мире.

«Это свойственно человеку: стараться меньше создавать проблем и жить в привычном мире, где чёрное и белое. Так проще жить. И я бы очень хотела жить и не быть ни иноагентом, ни уголовницей, а просто... не знаю, цветочки [растить]», — призналась Лазарева*.

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Напомним, что в РФ артистку заочно приговорили к 6 годам 6 месяцам тюрьмы за оправдание терроризма. К сожалению, весь потенциал Лазаревой* как самостоятельной творческой единицы, которой она наверняка себя ощущает, упёрся в ролики, где она с разными персонажами, практически ничем не отличающимися от неё идеологически, рассуждает о том, какая же всё-таки плохая страна — Россия. Такие видео у неё нечасто набирают больше 30 тысяч просмотров, но и рассчитаны они на аудиторию довольно узкую. Какую именно — догадаться нетрудно. В одном из таких роликов она предстала перед зрителями в рубашке с украинским узором, подчеркнув, что сама его сделала. А до этого она выкладывала видео на фоне флага Незалежной. Для самых одарённых она даже проговорила это вслух.

*Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов и внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

**Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Владимир Озеров
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