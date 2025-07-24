В суд Москвы поступило второе уголовное дело против Лазаревой*

В Пресненский суд Москвы поступило новое уголовное дело против телеведущей Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в уклонении от исполнения обязанностей, возложенных на иностранных агентов. Дело было возбуждено после того, как Лазарева* уже была привлечена к административной ответственности по аналогичной статье.

«Уголовное дело в отношении обвиняемой Лазаревой Т.* по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) в суд поступило», — сообщили в суде.

Согласно статье Уголовного кодекса, по которой обвиняется Лазарева*, ей грозит до двух лет тюремного заключения.