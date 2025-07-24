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Регион
24 июля, 14:05

В суд Москвы поступило второе уголовное дело против Лазаревой*

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lazarevatut

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lazarevatut

В Пресненский суд Москвы поступило новое уголовное дело против телеведущей Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в уклонении от исполнения обязанностей, возложенных на иностранных агентов. Дело было возбуждено после того, как Лазарева* уже была привлечена к административной ответственности по аналогичной статье.

«Уголовное дело в отношении обвиняемой Лазаревой Т.* по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) в суд поступило», — сообщили в суде.

Согласно статье Уголовного кодекса, по которой обвиняется Лазарева*, ей грозит до двух лет тюремного заключения.

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Напомним, в июне прошлого года Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск за публичное оправдание терроризма. Телеведущая проживает в Испании. Причиной решения МВД стало то, что Лазарева* выразила радость по поводу атак дронов ВСУ на Москву. В декабре 2024 года её заочно приговорили к 6,5 года за оправдание терроризма. Также ведущая не раз возмущалась, что имеет статус иноагента и уголовницы.

* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.

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Наталья Демьянова
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