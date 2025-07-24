В суд Москвы поступило второе уголовное дело против Лазаревой*
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lazarevatut
В Пресненский суд Москвы поступило новое уголовное дело против телеведущей Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в уклонении от исполнения обязанностей, возложенных на иностранных агентов. Дело было возбуждено после того, как Лазарева* уже была привлечена к административной ответственности по аналогичной статье.
«Уголовное дело в отношении обвиняемой Лазаревой Т.* по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) в суд поступило», — сообщили в суде.
Согласно статье Уголовного кодекса, по которой обвиняется Лазарева*, ей грозит до двух лет тюремного заключения.
Напомним, в июне прошлого года Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск за публичное оправдание терроризма. Телеведущая проживает в Испании. Причиной решения МВД стало то, что Лазарева* выразила радость по поводу атак дронов ВСУ на Москву. В декабре 2024 года её заочно приговорили к 6,5 года за оправдание терроризма. Также ведущая не раз возмущалась, что имеет статус иноагента и уголовницы.
* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.